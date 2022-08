France Bleu Provence est partenaire du Festival « Agir pour le Vivant », rendez-vous incontournable en Provence

Un festival d’un genre nouveau, ouvert à toutes et à tous pour célébrer le Vivant

Un festival pluriel qui permet une multiplicité de rencontres et d’échanges, de temps de réflexions à Arles et à l’année dans d’autres contextes afin de comprendre nos liens et nos interdépendances avec l’ensemble du vivant.

Des bouleversements majeurs sont en cours et nous ne parvenons pas à mesurer leur importance et leur gravité. Rien ne semble freiner les menaces qui pèsent sur le vivant ni l’inévitable course à l’abîme. Alors que les scientifiques ne cessent de lancer des alertes et que les catastrophes naturelles se multiplient aux quatre coins du monde, nous n’assistons pas au changement nécessaire qui fera éclore une société respectueuse du vivant.

« Comme le dit le philosophe Baptiste Morizot, le vivant est un concept philosophique qui nomme notre relation à l’aventure de la vie sur Terre. Cette année, nous avons imaginé de nouveaux formats avec de nouvelles thématiques, un ancrage plus affirmé au sein du Pays d’Arles et une ouverture à l’échelle des territoires en France, mais aussi à l’international. »

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les objectifs

Un événement à l’initiative de Comuna et des Éditions Actes Sud, en partenariat avec l’association du Méjan et l’université du Domaine du Possible avec 3 objectifs :

Agir concrètement et durablement, dans le temps et dans un territoire.

Susciter l’intérêt du plus grand nombre pour le vivant et la biodiversité.

Rassembler, témoigner, agir et initier des réflexions à l’échelle européenne.

7 jours, 150 intervenants, 3 piliers, 9 lieux

Ils et elles sont philosophes, auteur·e·s, chercheur·se·s, anthropologues, scientifiques, artistes, réalisateur·trice·s, activistes, chef·fe·s d’entreprises, économistes, représentant·e·s de collectivités locales et d’organisations internationales. Ils et elles viennent de France, d’Europe, de Colombie, du Chili, d’Equateur, du Brésil, du Cameroun et du Sénégal….

40 conférences, 50 h de débats, 6 résidences de travail et de créations autour de 3 piliers :

Penser le vivant

La fabrique de l’action pour le vivant

Célébrer le vivant

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

9 lieux, 6 soirées exceptionnelles pour réfléchir, comprendre, échanger, expérimenter, se faire plaisir : Chapelle du Méjan, Le café l’Entrevue et place Nina Berberova, Le Cinéma Le Méjan, Le café Voltaire, La Croisière, L’École de la photographie et LUMA Arles, L’École et l’Université Domaine du possible, Le printemps.

Festival Agir pour le Vivant du 22 au 28 août 2022 à Arles

Infos pratiques, programme et billetterie