Festival Airs en l'air

A l'affiche : Jason Mist / Gatica / Les P'tits Fils de Jeanine...

Jason Mist est un artiste complet, qui a la particularité de jouer de la guitare slide. S’il ne veut se restreindre à un seul genre musical par peur de s’enfermer, le son qu’il offre est résolument folk, blues, parfois teinté de reggae.

Gatica, c'est une invitation au voyage, que nous propose celle qui à l'image de sa Terre natale, le Chili, est capable en un tour de chant de passer du feu des volcans à la glace des sommets. Gatica lance un appel à l'amour, avec ses deux musiciennes dans un territoire sonore fait de voix, de cordes, de peaux où se gravent à la fois drôlerie et mélancolie.

A travers leurs texte réalistes, drôles et engagés, Les P’tits Fils de Jeanine chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes. Les voix se mêlent et se répondent, l’improvisation et le théâtre sont toujours présents; à l’intensité de l’accordéon s’ajoute la frénésie de la trompette, les harmonies de la guitare sur le rythme endiablé de la batterie. Multi-instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés et légèrement indisciplinés, les P’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une prétention : jouer leur concert avec vous !

Concerts en plein air avec des places assises et debout. Sous abri en cas de météo capricieuse !

Le Festival Airs dans l'air, c'est à la Barbière à Aizenay, samedi 10 septembre à partir de 19h00.