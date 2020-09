Festival Arte Mare

38e édition du Festival du film méditerranéen de Bastia Cinéma, littérature, débats, exposition...

Avec "Les monstres attaquent Arte Mare", le festival le plus ancien de l’île aborde une thématique qui irrigue tous les genres cinématographiques, du drame social à la science fiction.

Axés sur la condition féminine, les problématiques économiques nord-sud, l’immigration, les échanges transculturels..., la compétition et le panorama méditerranéens mettent à l’honneur les jeunes créateurs et les cinéastes confirmés de Corse et du Mare nostrum. Autour d’eux, des invités passionnants, artistes, journalistes, écrivains : Catherine Frot, Alberto Testone, Charlotte Bouteloup, Alexis Manenti, Jan Kounen, Christophe Bourseiller, Jean-Jacques Beineix, Natacha Régnier, Frédéric Farrucci, Cédric Kahn, Maïwenn...

1 thématique : les monstres, 3 compétitions de films méditerranéens (Long métrages méditerranéens, films Corses, école de cinéma), Des avant-premières, films jeunesse, débat, rencontres, expo, Prix Ulysse, gastronomie…

Les Lieux : Théâtre Municipal et abords (village du festival), Cinéma Le Régent, Centre culturel Una Volta, Bibliothèque Municipale.

Les prix : Grand Prix Arte Mare Negroni Voyages - Prix du Public MGEN - Prix de la meilleure bande son Cinéma Pierre Mari RCFM – Prix Jury Jeune Pass Cultura - Prix du film corse fiction – Prix du film corse documentaire - Prix Hors les Murs- Prix – Le prix de la thématique Air France.

Invitée d’honneur : Catherine Frot