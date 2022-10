Festival Comme Des Images au Pouliguen

troisième édition du festival jeune public Comme des images qui se déroulera au Pouliguen entre le 24 octobre et le 1er novembre 2022

Comme des images, le temps fort consacré au meilleur du cinéma d’auteur pour enfants revient au cinéma Pax du 24 octobre au 1er novembre. Avec pour objectif renouvelé de donner aux enfants le goût du cinéma en salle et celui de comprendre « comment ça marche », cette troisième édition fera à nouveau la part belle à la découverte d’esthétiques variées et à la pratique. Des films aux techniques d’animation variées à découvrir en avant-première. À l’occasion de la sortie de son dernier opus Le Pharaon, le sauvage et la princesse, une mini-rétrospective Michel Ocelot en trois films : Kirikou et la sorcière, Azur et Asmar et Dilili à Paris. Une Micro-Visite Tableaux de la Belle Époque à la Micro-Folie le 29/10 en prolongement de Dilili à Paris. Un atelier bruitage lundi 31/10 autour de Kirikou. Egalement Des courts-métrages adaptés aux très jeunes. Des séances De bon matin à partir de 3 ans suivies d’ateliers créatifs : stop motion : pour découvrir ou perfectionner sa technique d’animation image par image. Table MashUp : pour monter son et images en s’amusant. Et même un atelier interactif pour sonoriser tous ensemble une séquence...

