Festival Côté Cour

France Bleu Provence est partenaire du Festival de Musique de Chambre « Côté Cour »

Une 2ème édition itinérante.

Grâce au succès de la première édition au Château d’Arnajon, le Festival de Musique de Chambre « Côté Cour » a élaboré un nouveau projet pour l’édition 2022. Cette deuxième édition a été pensée avec la volonté d’une itinérance sur le territoire du Pays d’Aix. Le Festival s’installe désormais dans les lieux historiques de la Ville d’Aix-en-Provence et ses alentours.

Cette édition favorisera les échanges avec le public et les répétitions les jours de concert seront ouvertes au public. Des visites guidées de certains lieux historiques seront proposées.

Des lieux exceptionnels pour de fabuleux musiciens.

Le désir des organisateurs est d’aller plus loin pour cette deuxième édition en proposant pour l’ouverture un concert gratuit sur le parvis de l’Église de Puyricard, et une intervention musicale pour les patients de l’Hôpital d’Aix-en-Provence, la Fondation Vasarely, l’Eglise St Denis à Ventabren, le Pavillon de Vendôme et pour finir à l’Eglise Saint Jean de Malte. Comme en 2021, le Festival vous propose les meilleurs musiciens de leur génération.

La programmation.

Trio Hélios (Camille Fonteneau, Raphaël Jouan, Alexis Gournel), Emma Girbal, Joséphine Besançon, Paul Atlan, Lomic Lamouroux et Felix Polet.

Infos pratiques et billetterie