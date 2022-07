France Bleu Provence est partenaire du 26ème Festival de Chaillol

L’Espace Culturel de Chaillol, un projet artistique et territorial.

Itinérante, abordant une diversité de grammaires musicales, largement déployée sur le vaste territoire du pays gapençais, chaque saison se compose de deux moments. Le premier« Artistes en présences » et le deuxième « Le Festival de Chaillol », événement estival à l’origine du projet de l’Espace Culturel de Chaillol, propose une programmation musicale à raison d’un concert par jour dans une commune différente chaque soir.

Des lieux différents chaque soir pour le Festival de Chaillol ©Alexandre Chevillard

Un Festival atypique.

Depuis 25 ans, le Festival de Chaillol conjugue les plaisirs de musique à ceux d’un art de vivre propre aux Hautes-Alpes. De villes en villages, cette nouvelle édition propose une savoureuse itinérance à l’écoute des paysages et des musiques d’aujourd’hui, avec la complicité d’artistes parmi les plus inspirés et les plus audacieux du moment. Pour un été palpitant, entre concerts, ateliers, rencontres littéraires, conversations impromptues et rendez-vous insolites…

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À l’affiche de la 26e édition du Festival de Chaillol.

Joyeuse, colorée, rythmée par les courbes de niveaux d’une carte IGN des Hautes-Alpes devenue partition musicale, on la croirait parcourue d’ondes sonores, chemins ouverts aux oreilles buissonnières.

Festival de Chaillol

Infos pratiques et billetterie