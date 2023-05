Festival de country à Pont l'Abbé ce weekend

Michel Bigot et toute l'équipe de passionnés de country-music ont travaillé fort pour monter le deuxième festival de country de Pont-l'Abbé. Les amoureux de la musique et de la danse country viennent de toute la Bretagne pour danser ensemble. Parmi les groupes sur scène, les douarnenistes de Gasoline et les champions de country.

Les passionnés de country apprécieront aussi le groupe de St-Evarzec des Santiags West Dancers.

L'affiche du festival de country 2023 - Comité d'animation de Pont-l'Abbé

Le festival de country de Pont-l'Abbé ces samedi 3 et dimanche 4 juin.