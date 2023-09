Festival de Loire : installée sur le quai du Châtelet, l'équipe de France Bleu Orléans vous attend !

France Bleu Orléans installe son studio sur le quai du Châtelet pour cinq jours de direct. Un dispositif exceptionnel mis en place pour vous faire vivre l'évènement.

Vous pourrez assister à nos émissions en direct de 9h à midi et de 14h à 19h de mercredi à vendredi. Samedi et dimanche de 10h à 12h30. Samedi après-midi de 15h à 18h, avec une émission spéciale avec France 3 Centre val de Loire de 11h30 à midi. Nous vous accueillerons de 10h à 22h chaque jour sauf dimanche jusqu'à 19h.

Au programme de ces cinq journées :

Reportages, invités, directs à bord des bateaux avec les baladeurs France Bleu

Le regard quotidien de Sylvain Gendron, Québécois amoureux de la Loire et du Saint Laurent (17h40 de mercredi à vendredi et samedi à 16h15)

Agendas et conseils pratiques au quotidien pour mieux organiser votre présence au festival.

Une série de portraits de femmes de Loire à écouter chaque jour dans nos journaux.

Venez jouer avec nous et gagnez de très beaux cadeaux

A gagner chaque jour des balades en Loire et dans le Grand Jeu, entre 11h et midi, tous les jours un sac de marinier, des promenades en Loire et par tirage au sort, une nuit avec petit déjeuner à bord d'une Toue cabanée.

Vous aurez également la possibilité de gagner un très beau vélo électrique Mondovelo en déposant votre bulletin de participation dans l'urne installée sur place.