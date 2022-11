Festival des 3 Continents en Loire-Atlantique

Le Festival des 3 Continents, la 44ème édition, c'est jusqu’au 27 novembre à Nantes et dans les salles partenaires à travers toute la Loire-Atlantique, à savoir : Ancenis, Bouguenais, Clisson, Héric, La Turballe, Rezé, Sainte-Marie-sur-Mer, Saint-Herblain et Saint-Nazaire. Cette année encore, une large proposition de films d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie est présentée à travers la programmation d’environ 90 longs métrages de fiction et documentaire pour beaucoup rares et inédits. Autour de la Compétition internationale et des Séances spéciales : un hommage, en sa présence, au grand cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda… une traversée du cinéma indien des années 1970 à 1990, pour la première fois au monde, une présentation intégrale de l’œuvre de Mike De Leon, figure essentielle du cinéma philippin. Une plongée dans la cinématographie marginale et prolifique de l’Argentin Raúl Perrone, ou encore un programme autour des histoires de famille.

