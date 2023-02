Depuis 30 ans, la Ville de St Herblain et ses nombreux partenaires organisent un festival entièrement dédié au jeu. Un évènement d’envergure, 15 jours durant, riche de plusieurs dizaines d’animations dans les médiathèques herblinoises, mais aussi les centres socio-culturels, les gymnases ou les locaux des associations partenaires. Un évènement unique dans l’Ouest et qui, année après année, voit venir de plus en plus nombreux les adeptes du jeu sous toutes ses formes…

Tout commence ce weekend à la Carrière de Saint Herblain. Sur place, on pourra donc retrouver, des propositions de jeux par centaine, des rencontres avec des créateurs, des animations… Et en point d’orgue de ces deux jours, la remise du prix du Double6, qui consacre le meilleur jeu de l’année, parmi les six sélectionnés par les ludothécaires de la Ville, La Maison des jeux de Nantes et le magasin nantais Sortilèges.

Tout au long de la quinzaine ensuite, de très nombreuses animations seront proposées dans les équipements de la Ville (médiathèques et ludothèque, espace sportif du Vigneau), mais aussi les centres socioculturels, le cinéma Le Lutetia, la Maison des jeux et les cafés ludiques de Nantes…

Le Festival des Jeux de Saint Herblain du 11 au 25 février à Saint Herblain, on en parle dans Côté Culture, jeudi 9 février à 9h00 sur France Bleu Loire Océan.