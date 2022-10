Festival du Raisin des Bouquins en Loire-Atlantique et Vendée

Libraires, cavistes et vignerons de la région vous présentent leurs meilleurs crus. Parrainé par Étienne Davodeau, cette 3ème édition de « Du raisin, des bouquins », réunit 10 libraires et 10 vignerons et cavistes.

Etienne Davodeau est l’auteur de la bande-dessinée « Les Ignorants » publiée chez Futuropolis en 2011. Une initiation croisée au métier de vigneron et à celui de dessinateur-scénariste, cette BD a été récompensée par le prix du meilleur livre sur le vin (Gourmand Awards 2012).

Dégustation des grands crus de la rentrée, invitations d’auteurs, ateliers, toutes les rencontres sont bonnes pour célébrer ensemble cette belle association d’un livre et d’un vin. Le lecteur et le goûteur ont ceci de commun, de vivre à travers la lecture ou la dégustation, une expérience personnelle et intime mais toujours meilleure quand elle se partage ! Bonne dégustation littéraire à toutes et à tous

Programme complet des prochaines en Loire-Atlantique et Vendée, sur le site de l'ALIP .