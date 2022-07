Festival FlamencA. Festival flamenco d’Arles.

En partenariat avec France Bleu Provence en août à Arles, le Flamenco est reine !

Le Flamenco conjugué au féminin

Un festival qui explore le flamenco sous toutes ses formes et le conjugue au féminin. FlamencA est un festival d’envergure internationale, mettant en avant les artistes plus prometteurs de la nouvelle génération du flamenco.

Ce festival a pour vocation de transmettre, faire découvrir, rayonner ce genre musical, le plus riche au monde. FlamencA développe des propositions artistiques croisées : danse, musique, chant, photographie, poésie.

L’innovation dans le respect de la tradition

Le festival impulse les rencontres, la magie de l’improvisation de la spontanéité. En présentant les artistes les plus prometteurs de la nouvelle génération du flamenco, ce festival développe des tendances esthétiques contemporaines novatrices tout en respectant le flamenco « pur ». Une option contemporaine, jeune et dynamique issue du flamenco le plus traditionnel. Ce parti pris, la qualité des propositions, fait de FlamencA, la révélation des festivals flamenco en France.

Les femmes prennent le devant de la scène

Sans être un festival de genre, les femmes, environ 70% de la programmation prennent le devant de la scène. Dans une scène musicale où les valeurs virilistes et machistes sont ouvertement chantées, elles ont le courage de parler de leur quotidien, de leur soif d’égalité, et d’émancipation Durant onze jours, les artistes flamenco, musiciennes, musiciens, danseuses, chanteuses, chanteurs, poétesses, investiront divers lieux prestigieux de la ville d’Arles : Théâtre Antique, Cour de l’Archevêché, Quais du Rhône, fondations, galeries d’art.

FlamencA Arles du 2 au 14 août 2022.

Programme et billetterie