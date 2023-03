Festival Handiclap à Nantes

Le festival pour tous et par tous. Fidèle à ses valeurs d’inclusion, de partage et de convivialité**,** le festival Handiclap est de retour pour sa 36ème édition.

ⓘ Publicité

Une édition renforcée et résolument ancrée sur son territoire grâce au partenariat avec d’autres structures culturelles nantaises et avec la mise en avant de la scène locale**.** Une édition dont la programmation revendique une démarche paritaire femmes / hommes !

La scène du festival accueillera prochainement trois concerts : SAMIFATI avec un violon, des machines, des projections vidéo et de la musique électronique inspirée des musiques traditionnelles du monde entier. Laura CAHEN est une voix, aussi puissante que délicate et aérienne, toujours au service de l’harmonie et des mots. Enfin SOYUUZ contre-culture et musique brute, un groupe hors norme à découvrir en live

Une édition festive et joyeuse pour toutes et tous ! Du 23 au26 mars au Parc des Chantiers à Nantes

Découvrez en avant-première, les temps forts de cette 36ème édition du festival Handiclap, dans Côté Culture, entre 9h00 et 9h30, mardi 21 mars sur France Bleu Loire Océan