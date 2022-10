Le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon présente, dans toute sa richesse et sa diversité de genres et de formats, l’actualité du cinéma en première française et en avant-première. Résolument tourné vers le meilleur du cinéma contemporain et la découverte de nouvelles formes, le Festival témoigne du spectre le plus large possible des pratiques cinématographiques dans le cadre des compétitions Internationale et Nouvelles Vagues, de la section Perspectives, section Variétés et des Séances Spéciales ou Jeune public. Le Festival est riche de propositions cinématographiques éclectiques, d’invités et de spectateurs venus de tous horizons. Cinéphiles et curieux se retrouvent en salle puis dialoguent au Bar du Festival, d’autres prolongent l’expérience dans l’espace d’art contemporain tandis que les plus jeunes prennent goût au cinéma grâce aux ciné petit déj… L’éclectisme du Festival se déploie jusqu’au Fuzz’Yon pour des concerts qui prolongent les séances en une explosion de sons et de musiques. Un mélange de propositions artistiques foisonnantes qui fait de La Roche-sur-Yon un épicentre de découvertes accessibles à tous.

ⓘ Publicité

Tout le programme du festival sur le site : www.fif-85.com .