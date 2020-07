Les Abbatiades de Montebourg du 21 juillet au 8 août

Les Abbatiades de Montebourg, festival de Musique en Cotentin propose 6 concerts et 6 soirées musicales et vocales. Cette 3ème édition du festival du 21 juillet au 8 août 2020, se déroule dans la vaste nef de l'abbatiale où la distanciation et les règles sanitaires en vigueur sont respectées.

L’histoire du festival Les Abbatiades de Montebourg dans le Cotentin :

Chaque été depuis 13 ans, Isabelle Hebrard chef de cœur et professeur de chant choral aux Ateliers Beaux-arts de la ville de Paris et Jean-Yves Lacorne organiste titulaire de la Cathédrale de Choisy-le-Roi (94) sont en résidence à l'Abbaye de Montebourg.

En 2018, ils créent le festival "Les Abbatiades", des concerts avec chœur et instruments ainsi que des ateliers ouverts 2 fois par semaine aux choristes et amateurs de chant de la région.

Au programme des Abbatiades de Montebourg 2020 :

Les concerts et soirées chorale ont lieu dans la grande nef de l'abbatiale, route de Quinéville.

Les concerts du festival :

Direction des ensembles, Isabelle Hébrard.

Vendredi 24 juillet à 20h30 : "L’étape des Muses" : Isabelle Hébrard, flûte et Jean-Yves Lacorne, orgue jouent en duo des œuvres de Bach, Rheinberger, Mendelssohn.

Isabelle Hébrard et Jean-Yves Lacorne

Vendredi 31 juillet à 20h30 et samedi 1er août à 18h: "Sifflez faillis, les vents sont forts !" : Ensemble d'improvisation, Martial Boulègue - violon, Victor Korsakov - accordéon, Ondine Lacorne-Hébrard à la viole de gambe, Elyette Ben Aych - récitation.

Lundi 3 août à 20h30 carte blanche à Ondine Lacorne-Hébrard, viole de gambe.

Vendredi 7 août, nocturne à 22h "Sous la voute étoilée", jeux de voix d'Aura Juvenis et d'orgue entrelacés.

Samedi 8 août à 18h même programme que le 7 août.

Les soirées musicales et vocales du festival :

Pour déchiffrer, interpréter et improviser autour de l’orgue, les amateurs de chant de tous niveaux ont rendez-vous tous les mardis et jeudis du 21 juillet au 6 août de 20h à 21h30 à l’Abbatiale. Ces soirées sont accessibles sans frais ni inscription.



Le festival "Les Abbatiades de Montebourg" en pratique :

Du 21 juillet au 8 août 2020 en l’Abbaye de Montebourg, route de Quineville à Montebourg (50310)

Sans réservation - Participation libre.

Renseignements : 06 09 86 93 53 - mail : direction-artistique@aurajuvenis.com - le site : Les Abbatiades de Montebourg

Important : Les Abbatiades de Montebourg 2020 se dérouleront dans le respect des règles sanitaires, gestes barrière, gel hydro-alcoolique disponible à l’entrée, masques.

L'ampleur de la nef de l'abbatiale favorise la distanciation. Certaines manifestations pourront avoir lieu dans la grande cour.