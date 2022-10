Festival Les Berniques en Folie à l’île d’Yeu

Le festival Les Berniques en Folie propose de découvrir des artistes rares, hors normes mais unis dans leur volonté de se produire sur ce petit caillou isolé. Placé sous le signe de la convivialité, de la simplicité et du partage, le festival est marqué par la diversité des artistes qu’il accueille, artistes rares, voire totalement atypiques pour certains, séduits par l’idée de se produire sur ce petit bout du monde.

Au programme :

Mercredi 26 octobre à 21h00 : Spectacle Chet Nuneta au Casino, rue Neptune à Port-Joinville. Jeudi 27 octobre à19h30 : Concert Sophie Le Cam à la micro brasserie Fou Brassant et à 22h30 : Concert Pamela Badjogo au bar l'Escadrille concerts gratuits. Vendredi 28 octobre à12h30 : Well Quartet en extérieur devant le bar Le Pear, à 19h30 : Lionne au bar Le BDM et à 22h30 : The Bun's (Rock) au bar l'Equateur ​concerts gratuits. Samedi 29 octobre : 12h30 : Well Quartet en extérieur devant le café Le Maritime (gratuit), à 16h00 : spectacle jeune public (à partir de 3 ans) au Chapiteau de la Citadelle : "GlounTéko" par la Cie Le Cirque Inachevé. durée et à 21h00 : deux concerts au Casino (rue Neptune à Port-Joinville) en 1ere partie : Les Goguettes et 2eme partie : Royal kopek. Billetterie à l’Office du Tourisme de l'île d'Yeu