Festival Les ClisSonnantes à Clisson

C’est un programme Baroque Classique XVIIe et XVIIIe siècle avec quelques surprises… Pour cette 3ème édition du festival Les ClisSonnantes

ⓘ Publicité

Mozart, Bach, Beethoven, Vivaldi, Haydn, Haendel, Albinoni, Pergolèse, Lully, Rameau et bien d’autres compositeurs sauront vous emporter à travers l'histoire de la musique, de l'époque baroque à l'époque classique. Un voyage musical où les sonorités de Versailles chères à Lully se mêleront aux charmes de la belle "italienne" clissonnaise, reflet de l'âme de Vivaldi... Des œuvres telles que le Stabat Mater de Pergolèse, les 4 Saisons de Vivaldi, la sonate le Printemps de Beethoven, les Variations Goldberg de Bach…vous feront vibrer.

Les voix merveilleuses des solistes, notamment celles de Nathalie Fabre, Barbarie Crespin, Hameline Abraham, Anne-Laure Jaïn ainsi que la présence exceptionnelle du contre-ténor Bruno Le Levreur des Arts Florissants vous enchanteront.

Tout le programme en ligne sur la page Facebook Les ClisSonnantes. Deux rendez-vous, en marge du festival à ne pas oublier, le jeudi 6 octobre 20 h 30 à Aigrefeuille/Maine : "Hors des Sentiers Battus : Traditionnel Chaâbi et turc" et le dimanche 9 octobre à 11 h 30 sous les Halles de Clisson avec l'école de Musique Artissimo.

La 3ème édition du festival Les ClisSonnantes du 7 au 9 octobre autour des œuvres les plus célèbres du répertoire baroque et classique, à Clisson et dans le vignoble de Nantes.