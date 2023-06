Festival Les pluies de Juillet : fête et écologie au rendez-vous du 7 au 9 juillet 2023

C’est sous le soleil estival de Tanu que la 6e édition des Pluies de Juillet prendra place.

On retrouve le festival engagé le week-end du 7 au 9 juillet 2023, pour trois jours de fête et de culture mais toujours très ancrés dans l’actualité écologique et sociale.

Le secteur du spectacle vivant n’est pas innocent à la crise climatique, il était donc primordial pour Les Pluies de Juillet de repenser les pratiques du secteur, c’est ainsi que le festival est devenu un lieu de fête mais aussi d’engagement, d’inspiration et d’information, dans le l’objectif « d'inventer le festival sobre et bas-carbone de demain » .

Pendant trois jours, vous serez plongés dans un festival complet au cadre bucolique avec des conférences, des concerts, des ateliers pour les petits et les grands, rencontrer des acteur·rices engagé·es, déguster local, végétariens et biologiques

De nombreuses conférences auxquelles assister au festival - Les Pluies de Juillet

Au programme du festival :

Afin d’allier environnement et festivité, le festival accueillera des figures, penseurs et acteurs de l’écologie pour des conférences tenues tout au long du week-end, ainsi qu'une douzaine d’artistes pour animer les soirées du vendredi et du samedi.

VENDREDI 07 JUILLET

19h15 : Entrée Libre

20h : Dj set

20h30 : Yoa

21h30 : Alias

22h30 : Dj set

23h : Jeanne Added

00h : Dj set

00h30 : Acid Arab

2h : Majeur Mineur x Sutus

SAMEDI 08 JUILLET

Côté conférences

14h00 - 15h00 : Stratégie - Luttes locales et résistance aux projets imposés - territorialiser les enjeux. En partenariat avec Greenpeace Morgane Le Bastard, Collectif Bretagne contre les fermes-usines

15h15 - 16h15 : Economie - Vers une sécurité sociale de l'alimentation, Laura Petersell, Kévin Certenais

16h30 - 17h30 : Rapport au monde - Composer avec le territoire et le vivant, Marc-André Sélosse

17h45 - 19h15 : Politique - Ecrire des livres : à quoi bon ? Corinne Morel Darleux

Côté musique

10h : Début balade-concert

12h30 : Concert Orchestre régional de Normandie

19h15 : Dj set

20h : Voyou

21h10 : Ottis Coeur

22h15 : Zaho de Sagazan

23h15 : Majeur Mineur x Sutus

23h45 : Disiz

1h : Kiddy Smile

DIMANCHE 9 JUILLET

Côté conférences

11h00 - 12h00 : Rapport au monde - A la recherche de Constantia : habiter la Sienne, Elisabeth Taudière, Marin Schnaffer

14h00 - 15h00 : Economie - Petit cours d'économie écologique, Maxime Combes

15h15- 16h15 : Politique - Les mots de l'écologie : comment penser une écologie pour tou.te.s ? Conférence Socialter, Philippe Vion Dury, Léa Falco, Delphine Batho

16h30 - 17h30 : Stratégie - Non-violence, sabotage, désobéissance : que faire face à l'urgence ? En partenariat avec Greenpeace Morgane Le Bastard, François Dufour, Léna Lazare

Côté musique

10h : Début balade-concert

12h30 : Concert Trio Arum

17h : Cours de danse de salon avec la professeure Daphné Riou

18h : Début du bal guinguette avec Le Bal Sourdin

Jeanne Added à l'affiche du festival Les Pluies de Juillet - Les Pluies de Juillet

Côté animation

Pour poursuivre sa démarche écologique et sociale, le village du festival regroupe 40 structures engagées proposant des échanges et/ou des ateliers pour tous les âges, parmi lesquelles :

Découverte des jeux de société éco-conçus Luzo Crea

Escape Game en continu "Décodons la planète" et "En route vers la low tech" avec Projet Horizons

Fabrication d'hôtels à insectes, chemin sensoriel pour les enfants avec Cours d'écoles naturelles

Atelier pédagogique : comprendre le monde des abeilles et pollinisateurs avec Juliette Dorizon

Toutes les structures à retrouver sur le site des Pluies de Juillet .

Un petit défi ?

Pour les plus aventureux·ses, le festival vous lance le challenge de venir au festival… en vélo ! Près de 100 courageux·ses s’étaient lancés le pari à la dernière édition, le festival vise le double cette année.

Pour vous aider : vous sont proposés des itinéraires à suivre, des lieux où s'arrêter pour un déjeuner ou une nuit. Une conversation par réseau social est aussi prévue afin que les cyclistes puissent échanger et se retrouver sur la route.

Et pour le réconfort, quelques surprises vous attendent à l'arrivée !

Et pour l’anecdote :

« Si chacun.e des festivalier.es favorisait des moyens de mobilité douce pour se rendre au Tanu, on estime que l'empreinte carbone du festival serait divisée par 2,5. »

Informations pratiques

Lieu dit l'Epinette

50800 le Tanu

Horaires

Vendredi 07 juillet : Ouverture 18h

Samedi 08 juillet : accès village 10h – 19h

Dimanche 09 juillet : 10h – 20h30 ; accès village 10h – 19h

Tarifs

Tarif solidaire, afin que les gens aux revenus les plus modestes puissent prendre part à la rencontre

Tarif normal, permet de couvrir les frais de production du festival

Tarif soutien au festival, permet de voir plus loin et de maintenir l'existence du tarif solidaire

Journées du samedi et dimanche à partir de 5 €

Soirée du vendredi à partir de 22 €

Journée + soirée du samedi à partir de 22 €

Pass week-end + camping à 50€

Gratuit pour les - de 12 ans

Pour les 15 - 18 ans ? Le festival est accessible sur le Pass Culture