Festival "Les Rendez-vous de l'Aventure" avec France Bleu Besançon

Du jeudi 17 au dimanche 20 mars 2022, l’aventure s’invite à Lons-le-Saunier pour la 7e édition du Festival Les Rendez-vous de l’Aventure. Cinéastes, explorateurs, écrivains voyageurs, aventuriers de tous horizons se retrouvent au cœur du Jura pour présenter leurs films, leurs livres, et partager leurs expériences.

Les Rendez-Vous de l'Aventure 2021 - Les Rendez-vous de l'Aventure

Les Rendez-vous de l’Aventure se déclinent cette année encore en une multitude de propositions, autant d’occasions de profiter pleinement du Festival et de partager la vitalité et l’enthousiasme de plus de 70 personnalités invitées : Projections de films documentaires et rencontres avec les réalisateurs et aventuriers, rencontres littéraires, librairie de l'aventure, conférences, ateliers, expositions, concert, spectacle vivant …

Informations et réservations sur www.rdv-aventure.fr

Gagnez vos invitations pour les projections de films documentaires en écoutant France Bleu Besançon.