Festival Les Tréteaux 2022 : du théâtre pour tous !

Du 7 au 29 juillet, France Bleu Provence est partenaire du Festival « Les Tréteaux » qui vous propose 8 spectacles à voir en famille sous les étoiles.

En 2022, la commune d’Ollioules donne un nouveau souffle à son historique Festival de théâtre Les Tréteaux, en mêlant compagnies professionnelles et amateurs et en s’implantant plus largement dans un lieu riche d’un passé quasi millénaire : le Château Féodal.

Chaque rendez-vous du festival vous invite à découvrir un univers différent.

Un conte moderne avec de la vidéo, du théâtre masqué, de la comédie, du boulevard, une pièce de Marcel Pagnol, l’AVARE de Molière revisité en spectacle de rue, une création contemporaine et du théâtre musical avec les grands succès des années 40.

Coups de cœur.

Professionnels et amateurs, coups de cœur du festival d’Avignon, compagnies d’Ollioules, du territoire ou de Paris en tournée estivale, tous seront à coup sûr accueillis comme il se doit par nos cigales et applaudis par un public conquis !

Organisation et infos pratiques.

Un service de navettes gratuites sera mis en place au départ de l’arrêt de bus devant l’office du tourisme, pour permettre à tous d’accéder au château, situé à proximité du centre historique, sur les hauteurs de la colline Sainte-Barbe.

Festival « Les Tréteaux » infos et réservations