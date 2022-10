Cette onzième édition du festival Pornic Classic, avec une dominante vocale, vous propose un programme haut en couleurs, mettant l’accent sur le dialogue entre les instruments, les musiques, les arts, les cultures - une richesse fondamentale de notre civilisation. Les excellents chanteurs anglais d’Apollo Five se rendront spécialement à Pornic avant le festival afin de travailler avec les écoliers, pour un programme éclectique alliant le classique et la variété - chantés à capella, sans filet ! La partition continuera à dérouler avec un trio dédié aux sérénades romantiques: à la voix chaleureuse de Helen Kearns répond la souple clarinette de Raphaël Sévère, pour un programme consacré à Schubert, Brahms et Strauss. Le violon enchanteur de Laurent Korcia, accompagné d’Elodie Soulard à l’accordéon et Irma Svanadze au piano revisite les plus grandes pages de musiques de film. Enfin, pour une clôture exceptionnelle, le festival accueille pour la première fois l’excellent Orchestre National de Bretagne dirigé par Grant Llewellyn, dans la Symphonie « La Passion » de Haydn et les Doubles Concertos de Bach et Mozart - deux compositeurs qui siéent à merveille à l’élégance de style de Claire-Marie Leguay - avec qui François Dumont aura le plaisir de dialoguer pianistiquement !

Au programme :

Vendredi 21 octobre à 20h00 - Apollo 5 – The Wanderer (chants traditionnels anglais). Avec les enfants des écoles de Pornic

Samedi 22 octobre de 14h00 à 15h00 - Atelier-rencontre avec Oliver Legeret « La période Romantique »

17h00 - Concert « Sérénades romantiques » – Schubert, Brahms, Strauss, Lieder. Avec Helen Kearns Raphael Severe et François Dumont

21h00 - Concert « Le violon des stars » 100 ans de musique de films. Avec Laurent Korcia

Dimanche 23 octobre à 17h00 - Concert de clôture « Deux Pianos pour un orchestre ! ». Avec l’Orchestre National de Bretagne

Infos pratiques : Billetterie en ligne www.billetweb.fr , à l’Office de Tourisme Intercommunal ou chez Leclerc