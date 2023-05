Festival Vachement Sonore : 2e édition, le 23 juin 2023

Ambiance garantie au stade Yves Lemazurier à Marigny-le-Lozon ce 23 juin prochain avec la deuxième édition du festival Vachement Sonore .

Une première édition réussie en 2022 avec le groupe Mes Souliers sont Rouges et environ 2500 spectateurs, ce qui a permis la reconduite de ce festival avec cette année Kendji Girac pour tête d’affiche.

La vedette périgourdine sera accompagnée dans cette soirée par trois autres artistes, dont des locaux, puisque Marigny Évènement met un point d’honneur à présenter des groupes et artistes de la Manche durant leur festival.

Pour le bon déroulement de l’évènement ce ne sont pas moins de 70 bénévoles, les services de l’ordre et les secouristes qui seront présents.

Au programme du festival

Kendji Girac aura donc le premier rôle pour cette soirée. Très connu au niveau national et ayant fait des titres avec des artistes internationaux tels qu’Ariana Grande, il est revenu en novembre dernier avec un nouvel album “L’école de la vie” certifié or (on y retrouve son premier single “Eva” écrit et composé par Juliette Armanet). Kendji, un artiste aux 5.5 millions d’albums vendus dans le monde.

Il sera sur scène à partir de 21h30, pour interpréter tous ses succès.

Durant la soirée vous pourrez aussi assister au concert d’Enola Cox , connue pour avoir participé à la onzième saison de l’émission la « Star Academy » dont elle a fini finaliste.

Lyrix Lost Hours sera aussi à l'honneur, un artiste pop quelque part entre un Andy Warhol post-Valerie Solanas et Yodelice.

Enfin, un DJ originaire de la commune permettra de finir cette soirée sous une ambiance festive.

Lyrix Lost Hours sur scène - Lyrix Lost Hours

Infos supplémentaires

Vendredi 23 juin 2023

À partir de 19h (ouverture des portes à 18h30)

Stade Yves Lemazurier,

Rue au Loup, 50570 Marigny-le-Lozon

Parkings proposés autour du site

Restauration sur place possible (rôtisseur professionnel et bar), achat de tickets restauration / bar au pôle caisse à l’intérieur du site

Attention, bouteilles interdites

Billet à 22€

Réservation ici

En vente directe à La Corbeille Gourmande (Marigny-Le-Lozon) et au Centre E.Leclerc d’Agneaux

Sur place (si le concert n’est pas complet)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du festival