FESTIVOCE, le festival des sons d’ici et d’ailleurs

RCFM est partenaire du festival FESTIVOCE qui célèbre sa 30e édition ! Avec une programmation éclectique, exigeante et pluridisciplinaire sublimée par la présence d’exceptionnelle d’artistes créateurs et la mise en valeur des patrimoines et la mise en valeur des patrimoines de notre humanité.

Au programme A PIGNA, in Balagna :

Ghjovi 15 di lugliu / Jeudi 15 juillet :

18h : Ouverture du festival avec Fanou Torracinta & Co

Piazza a a Ghjesgia / Place de l’Eglise à 20h : La Fenice « Isola di Beltà »

Ghjesgia / Eglise à 21h30 : Cesar Vezzani

Auditorium di Pigna

Venari 16 di lugliu / Vendredi 16 juillet :

19h : André Jaume & Philippe Biondi

20h30 : Tavagna

22h : Trio Mandili

Auditorium di Pigna

Sabatu 17 di lugliu / Samedi 17 juillet :

19h : Cosmétique de l’Ennemi

Auditorium di Pigna 20h30 : Berthe

22h : Gerald Toto & Francis Lassus

Vaccaghja

Duminica 18 di lugliu / Dimanche 18 juillet :

19h : Fanou Torracinta

20h30 : Baptiste Trotignon & Minino Garay

22h : Haïdouti Orkestar

Auditorium di Pigna

Luni 19 di lugliu / Lundi 19 juillet :

19h : VOCE in Festa

Tout le village

Avec : Andre Jaume, Baïna Project, Baptiste Trotignon & Minino Garay, Barbara Carlotti, Denys & the Roses, Fanou Torracinta, Francis Lassus, Haïdouti Orkestar, Lucile Boulanger, Sandrine Luigi, Trio Mandili.

Et la présentation des restitutions des ateliers de pratique artistique.