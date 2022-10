Rendez-vous en Provence au pays de la châtaigne

France Bleu Provence est partenarire de la 39e édition de la Fête de la chataigne de 9h à 18h, dans le village de Collobrières, les dimanches 16, 23 et 30 Octobre 2022.

Sous le signe de la convivialité provençale

Depuis 39 ans déjà, les trois derniers dimanches d’Octobre, la population vit au rythme de la châtaigne.

Fête de terroir, tout y est synonyme d’artisanat, d’authenticité, de savoir-faire, d’amour du métier, de la nature et des richesses qu’elle offre aux hommes. Cette passion pour le châtaignier et son fruit, les castanéïculteurs de Collobrières l’ont et veulent la transmettre.

Musiques de rues, animations rythment la fête et mettent en scène la bonne humeur ambiante. Tous les ans, des milliers de visiteurs se pressent autour des exposants, admirent, sentent, touchent, goûtent et écoutent surtout ceux qui « savent » combien la châtaigne est importante pour la vie du village et pour l’équilibre du massif des Maures. Tout est fait pour montrer cette belle d’automne : expositions, dégustation, balades et promotion.

Les points forts :

- Plus d’une centaine d’exposants : artisans et producteurs sélectionnés.

- Journée découverte avec la Disti’Mobile, la ferme pédagogique, jeux en bois

- Journée internationale avec la Confrérie des Castanaires de Collobrières et du Pays des Maures, leurs homologues français et européens et les lanceurs de drapeaux italiens : le dimanche 23 Octobre.

- Et le festival des vieux métiers le dimanche 30 octobre.

- Musiques de rue et groupes folklorique : accompagneront joyeusement le public les 3 dimanches de fête.

- Des animations et démonstrations gratuites : tout au long de ces 3 journées : Ateliers de fabrication d’objets volants, souffleur de verre et tourneur de bois.

- La course à la châtaigne : le dimanche 9 octobre, course pédestre de 15km. Des moments savoureux à venir partager avec nous, les 16, 23 et 30 Octobre

Les Fêtes de la châtaigne de Collobrières, de 9h à 18h, dans le village de Collobrières les dimanches 16, 23 et 30 Octobre 2022

Plus d'info ici