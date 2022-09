Fête de la mer à Mesquer

La Fête de la Mer, un rassemblement de bateaux traditionnels à faible tirant d’eau dans le port de Kercabellec autour de la chasse au trésor du Bois Salé. Les équipages sont attendus samedi 10 et dimanche 11 septembre. Les équipages seront accueillis en fin d’après-midi le vendredi. Le départ de la chasse au trésor sera donné le samedi matin. Les bateaux seront de retour dans le port vers 16h30.

La Fête de la Mer c’est aussi deux jours d’animations à terre pour tous et gratuite dans une ambiance familiale et conviviale avec des ateliers, des stands d’associations locales, des démonstrations, des producteurs locaux et artisans d’art, des animations, et bien sûr l’observation des bateaux en navigation puis leur retour en musique en fin d’après-midi. La journée du samedi finira par un concert gratuit de rock celtique et festif avec OUBERET. Le concert « LES BICHES COCOTTES Chantent les marins » clôturera la Fête de la Mer le dimanche en fin de journée

En mer, une trentaine de bateaux est attendue (yoles de Bantry, sloop sardinier, pirogues, canoës, voiles-avirons…). A terre, des associations locales (environnement, nature, histoire, nautisme…), des producteurs et artistes locaux proposeront informations, activités et animations.

La Fête de la Mer, port de Kercabellec à Mesquer, samedi 10 et dimanche, 10h00 à 23h00 et dimanche 11 septembre de 11h00 à 18h00