Fête de la Radio : devenez animateur d'un jour sur France Bleu Alsace

Vous en rêvez ? A l'occasion de la 1ère Fête de la Radio, qui aura lieu du 31 mai au 5 juin 2021, découvrez les coulisses de votre radio préférée et les joies du micro en animant une émission.

France Bleu Alsace vous ouvre son micro ! Vous avez entre 18 et 30 ans, devenez animateur d'une des cinq émissions du jour aux côtés de vos animateurs préférés. Rendez-vous le mercredi 2 juin dans nos studios, rue Massol à Strasbourg.

Pour participer et être les acteurs de cette journée très particulière, dites-nous en un peu plus sur vous, pourquoi vous aimez la radio et ce que représente France Bleu dans votre quotidien. Remplissez le questionnaire dans le module d'inscription ci-dessous avant le 26 mai 2021 à minuit. Et assurez-vous d'être disponible le 2 juin.

Nous sélectionnerons cinq auditeurs pour participer à cette journée du 2 juin.