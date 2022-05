Fête de la radio : visitez ou co-animez une émission de France Bleu Alsace ou Elsass, inscrivez-vous

Organisée par l’association pour la fête de la radio et conventionnée par l’Arcom, la seconde édition de la Fête de la radio se tiendra le 2 et 3 juin 2022 partout en France avec un point d’orgue, un événement à la Seine Musicale. Pendant deux jours, votre radio France Bleu fait la fête, avec vous auditeurs, pour vous permettre de découvrir toutes les facettes de ce média, de sa diffusion à sa réception qu’elle soit analogique ou numérique, en direct ou en différé.

C’est aussi une chance pour vous de pouvoir participer à une visite guidée des locaux de France Bleu Alsace et France Bleu Elsass à la découverte des différents métiers de la radio et rencontrer vos animateurs préférés, et nous vous proposons aussi la possibilité de co-animer une émission radio pour ceux qui ont toujours rêver de connaitre l'envers du décor et y participer.

Pour participer à cet événement qui se déroule les 2 et 3 juin dans les locaux de France Bleu en Alsace, vous avez le choix. Merci de vous assurer d'être disponible les jours des visites. Les places étant limitées, nous ferons une sélection parmis les inscrits.

Visite guidée : inscrivez-vous

Participez à la visite guidée des locaux de votre radio, 4 rue Joseph Massol à Strasbourg. Une visite le jeudi matin, une autre le vendredi matin.

Co-animez une émission : inscrivez-vous

Participez à la co-animation d'une émission. Vous aurez la possibilité de prendre le micro et vous exprimer aux côtés d'un de nos animateurs. Pour les émissions de France Bleu Elsass, il est demandé de parler alsacien.

Embarquez sur la navette Batorama avec France Bleu Elsass : inscrivez-vous

Participez à l'émission de France Bleu Elsass. Embarquez sur la navette Batorama, le vendredi 3 juin de 16h à 17h15 avec notre invitée, Jacqueline Baltzer, présidente de la Fédération des Bouchers Charcutiers d'Alsace. Attention, c'est en alsacien !

Participez également à l'émission Happy hour 100% VIP avec Thierry Kallo, au fil de l'eau avec Batorama, de 18h à 19h le vendredi 3 juin, inscrivez-vous sur