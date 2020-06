On fête les pères avec France Bleu Provence du 15 au 19 juin

Vous avez un papa en or ? Faites le savoir en jouant avec nous, pour lui offrir un beau cadeau !

Du 15 au 19 juin, jouez en écoutant France Bleu Provence au 04 42 38 08 08 et vous remporterez peut-être l'une des lots suivants :

Pour les papas gourmets

Un séjour d'une nuit pour 2 personnes au Domaine Gaodina à Aix-en-Provence incluant petit déjeuner, apéritif et menus-dîners (entrée-plat-dessert) avec une bouteille de vin. (Environ 300€).

Pour les papas boulistes

Une table de « Mini Pétanque Party : La Pétanque de Table déboule chez Vous !"

Une table de "Mini Pétanque Party" avec son kit complet d'une valeur de 495€ qui sera livrée au domicile du gagnant !

Le lot en détails :

Une malle contenant la table pliable fermée 120 cm x 80 cm (ouverte 240 cm x 80 cm), encadrement design bois bouleau laqué & 100% éco-responsable, plateau de jeu : tapis synthétique, 2 coffrets de 6 mini boules, 2 mini buts, 1 cercle, 1 mini mètre et le règlement officiel de la "Fédération Française de Mini Pétanque Party" (réalisé par Jérémy Chanez, membre du staff collectif France jeune masculin, FFPJP).

la table de Mini Pétanque Party parrainée par le septuple champion du monde Bruno Le Boursicaud.

Pour les papas "adrénaline"

6 tours d’Audi R8 sur le Circuit Paul Ricard Driving Center (Valeur 309€)

avec GT DRIVE

A utiliser avant le 21 novembre 2020.

Pour les papas aventuriers

Une journée en 2 CV avec "Oh my Deuche" Pour 4 pers avec panier pique-nique pour 4 , essence et assurance (valeur 189 euros)

+ 3 kits de " jeu de piste" pour toute la famille pour découvrir la cité de Vaison la Romaine "Intrigue dans la ville"

+ Une nuit pour 2 personnes avec repas à Vaison la Romaine.

Trois adresses de notre partenaire guide Le Petit Futé !

Et le plus beau des cadeaux : Une semaine pour 4 Au Provence Country Club à l'Isle sur la Sorgue

Séjour d'une semaine pour 4 personnes en appartement 3 pièces, linge + TV inclus.

Valable jusqu’au 2/11/2020 hors le mois d’août.

Le Golf 18 trous de Saumane, des lavandes, les cigales qui chantent, la chaleur et un soleil éclatant, pas de doute on est bien en Provence. Au Domaine du Provence Country Club ****, l’ambiance est paisible, calme, le temps s’écoule doucement. Le site est ouvert toute l’année pour profiter pleinement de toutes les saisons. Les maisons mitoyennes s’étirent autour du golf, à l’ombre des pins parasols. Les terrasses ou jardins possèdent tous une vue sur cet espace ouvert où de loin en loin on voit passer des golfeurs et leurs caddies. C’est un ballet incessant, d’ombres et de lumières sur ce tableau vert. Les hébergements peuvent accueillir de 4 à 8 personnes et proposent tous une kitchenette bien équipée. Le salon est ouvert sur l’extérieur et la grande terrasse privée de chaque logement. Au cœur de cette résidence qui s’étire sur 70 hectares, on trouve une jolie piscine avec un espace pour les petits qui peuvent jouer sans risque dans une eau peu profonde. Un restaurant se trouve aussi au centre de cet espace, sa grande terrasse offre une vue imprenable sur les greens. Les plats sont préparés sur place avec des produits frais, locaux et de saison. Un véritable régal pour les papilles.

De multiples services sont à disposition sur le site : en été, les vacanciers trouvent un marché artisan et un « food truck » pour s’offrir un déjeuner différent. Afin de découvrir les environs, la location de vélo ou de vélo électrique est possible à l’accueil. Une navette achemine les personnes aux marchés locaux. Une initiation au golf est organisée avec un professeur. Enfin, avec MV Transport, un service de navette depuis la gare TGV ou l’aéroport est organisé sur réservation.