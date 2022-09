A Saint André des Eaux, tout près de Saint-Nazaire, la compagnie Kouviadenn organise sa 4ème fête médiévale et son marché « Guillaume de Saint-André » ravivant ainsi le souvenir de celui qui fut biographe et secrétaire du Duc Jean IV de Bretagne et qui donna son nom à la commune. L’association fera vivre aux visiteurs le temps d’un week-end la vie au Moyen-Âge, le public vibrera aux sons des troubadours, tremblera lors des combats de chevaliers, d’archerie, des cracheurs de feu, ou simplement flânera à travers les étals d’une quinzaine d’artisans présents sur le site. La compagnie Kouviadenn participe à de multiples fêtes médiévales dans la région et ailleurs telles que Guérande, Ranrouët, Commequiers, Montreuil-Bellay pour ce qui concerne les plus récentes.

La Fête médiévale de Saint André des Eaux, c’est Samedi 3 et dimanche 4 septembre au port de la Chaussée neuve à Saint-André-des-Eaux le samedi de 11 h à 22 h et le dimanche de 10h00 à 18h00. Restauration sur place - Tarif : 3€, pass 2 jours 4€ gratuit pour les moins de 12 an