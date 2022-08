Fêtes de la mirabelle 2022 : place aux festivités !

Concerts, animations, restaurations, du samedi 20 au dimanche 28 août 2022, la fête de la mirabelle fait son grand retour à Metz !

Tous les étés, la ville de Metz célèbre la mirabelle, concerts, spectacles, marchés, restaurations et animations sont au rendez-vous, au plan d’eau et à l’Esplanade !

Au programme : le couronnement de la Reine, un grand concert de l’artiste Hoshi, un feu d’artifice, un Marché des Saveurs et des Arts, mais aussi un concours de tarte à la Mirabelle et une grande parade nautique...

Incontournable, la traditionnelle élection de la Reine de la Mirabelle, c'est 8 candidates pour un couronnement ! Samedi 20 août à 20h30, à l'Esplanade découvrez la nouvelle ambassadrice de la ville de Metz et ses dauphines sur un char fleuri.

Du jeudi 25 au dimanche 28 août, de 10h à 19h, lors du marché des Saveurs et des Arts, retrouvez les producteurs locaux et remplissez vos paniers ! Un concours de tarte à la mirabelle est organisé pour le dimanche 21 août à 16h.

Et que la musique soit ! Le samedi 27 août, dès 18h30 faites place au DJ set Antony Adam, avant de retrouver à 19h30 l’artiste musicien Cascadeur, puis, à 21h, l'artiste Hoshi qui vient présenter son nouvel album intitulé Étoile flippante. Pour clôturer la soirée, à 22h30, un spectacle pyrotechnique et musical a lieu avec comme thème « l’eau et le feu ».

De plus, la fête foraine de la mirabelle est également présente du 19 août au 4 septembre à la place de la république.

Retrouvez le programme complet :

