Tentez de gagner votre œuf de "Pâques Man" chocolat noir de la maison WEISS du 6 au 10 avril 2020

En période de confinement, France Bleu St Etienne Loire ne vous oublie pas. Nous vous proposons de gagner tous les jours du 6 au 10 avril 2020 votre œuf de "Pâques Man" Chocolat Noir avec la société WEISS.

Tout commence en 1882 par l’histoire d’Eugène Weiss, créateur et précurseur qui découvre l’Art du Praliné et de l’Assemblage. A Saint-Etienne, terre de chocolat, il ouvre sa première boutique, crée le chocolat haut de gamme sous la marque Weiss et invente le Haut Chocolat®. Maîtrisant l’ensemble de la production au cœur de la fabrique, Weiss perpétue la tradition et le savoir-faire artisanal et ne cesse d’innover «par et pour ses clients».

La Maison Weiss s’attache aux belles matières pour produire des chocolats de Haute Qualité. Le sens du détail, l’élégance à la française et la fantaisie osée mais maîtrisée, font de Weiss la marque de référence des professionnels et des consommateurs gourmands du monde entier.

Pour célébrer ce patrimoine et cet esprit de raffinement et de modernité, les Ateliers Weiss vous accueillent dans leur nouvelle enceinte.

Les boutiques Weiss sont fermées mais le site ecommerce www.weiss.fr continue de fonctionner. Pâques se fêtera comme d'habitude cette année!!

Oeuf de Pâques "Man Chocolat Noir" WEISS © Radio France - Marion DUBANCHET

