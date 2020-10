Fêtez Halloween au Parc Walygator avec France Bleu Lorraine

Comme chaque année, le Parc Walygator de Maizières-les-Metz se met aux couleurs d'Halloween ! Projet zombie, manoir hanté, animations de rue et deux soirées mortelles: rendez-vous à Walygator du 17 octobre au 1er novembre.

En famille ou entre amis, vous ne repartirez pas indemnes : sensations fortes et sueurs froides garanties pour les plus téméraires !!!

Quelque soit votre âge et votre niveau de courage, vous allez découvrir de nombreuses

animations au parc Walygator dès le 17 octobre.

Fêtez Halloween à Walygator !

Frissons garantis !

Le projet Zombie : expérience immersive inédite pour les fans de "gore", dans un lieu terrifiant, à la rencontre de zombies...

expérience immersive inédite pour les fans de "gore", dans un lieu terrifiant, à la rencontre de zombies... Le Manoir hanté : méfiez-vous de ses couloirs qui pourraient vous réserver bien des surprises

Ils vous attendent... - ©Walygator Parc

Attractions et animations thématisées : c'est tout le parc qui se transforme pour l'occasion, comme ensorcelé... Découvrez également, au détour de vos déambulations, des cracheurs de feu, magiciens, échassiers etc. Et des surprises !

Deux soirées mortelles !

Dimanche 24 octobre c'est "la famille Walloween" de 11h à 20h30 et l'embrasement de la Maison Hantée ! Si vous préférez être "Chasseurs de frissons" rendez-vous dimanche 31 octobre avec le traditionnel feu d'artifice.

Un badge anti-monstres pour les plus petits

Ce talisman permettra aux plus jeunes ou plus sensibles de repousser (et combattre !) tous les monstres qui déambuleront dans les allées du parc. N'hésitez pas à le demander à l'accueil du parc.

Les conditions de visite 2020

Retrouvez le protocole sanitaire mis en place par le parc Walygator depuis sa réouverture en juillet dernier : réservations, port du masque, attractions indisponibles...