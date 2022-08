Fier d'ici et du sel de Guérande

Le marais salant de Guérande, s’étend sur près de 1850Ha, entre la presqu’île du Croisic et les remparts de la cité médiévale guérandaise, de la baie de la Baule au sud au bassin du Mès, au nord, non loin des rives de la Vilaine. Cette mosaïque dessinée par l’homme, depuis le 10ème siècle, mais dont les premières traces sont deux fois millénaires, est un véritable paysage de carte postale qui a pourtant bien failli disparaitre… Ce site classé Natura 2000 en 1996, est depuis la fierté des 450 paludiers qui récoltent manuellement le Sel de Guérande. Un sel artisanal, label rouge. Coqueluche des chefs étoilés, le sel de Guérande est, à présent, sur toutes les tables et dans toutes les cuisines… Plus de la moitié des producteurs de sel de Guérande se sont regroupés au sein de la coopérative Le Guérandais. Dans ce site classé, la récolte du sel s’inscrit dans le cadre de territoires protégés et dans la perspective du développement durable. Chaque année entre 8 000 et 12 000 tonnes de gros sel et 200 à 300 tonnes de fleur de sel, sont récoltés sur le marais. Près du double en cette année de canicule et d’ensoleillement record ! Et la saison est loin d’être terminée. Elle pourrait s’achever début octobre, mettant à l’abri des années moins ensoleillées, la coopérative Le Guérandais qui affiche près de 3 ans de stock. Adossé à la coopérative, Terre de Sel. La vitrine du marais salant et de ses producteurs. Le plus court chemin, accompagné de ses guides naturalistes et de quelques paludiers, pour découvrir la faune, la flore et bien sûr la récolte du sel, avant de rapporter dans votre cuisine la précieuse fleur de sel, ou le gros gris, du Pays Blanc.

Le sel de Guérande, "Fier d'Ici" du lundi au vendredi à 16h45 et en intégralité le samedi entre 10h00 et 11h00, sur France Bleu Loire Océan