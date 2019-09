Folie Flore à Mulhouse

Mulhouse, France

Rendez-vous de 3 au 13 octobre pour 10 jours de spectacle féérique autour de fruits, légumes et fleurs ! Le show floral Folie’Flore se teint pour la 19e fois au Parc Expo de Mulhouse. Un événement organisé par l’interprofession des fruits et légumes d’Alsace dans le but de proposer une véritable promenade et des spectacles sur un parcours de 500 mètres pour découvrir les 10 000 m2 de jardins éphémères ! Deux jardins ont été réalisés sous chapiteau sombre afin de proposer des spectacles en journée.

France Bleu Alsace est partenaire de Folie Flore 2019

Parmi les nouveautés, un tout nouveau bar à jus fait son apparition dans l’espace enfant. Le traditionnel restaurant « Folie’Saveurs » tenu par le chef Henri Gagneux qui propose sa carte inventive autour des fruits et légumes. La compagnie « Les Arts Verts » invite à découvrir son potager musical et à créer de véritables instruments de musique en fruits et légumes. Une talentueuse sculpteuse espagnole présente ses créations originales et impressionnantes de réalisme. Les arboriculteurs d’Alsace présentent leurs différentes actions au sein de l’espace enfants. Les jardins ont été conçus pour une véritable promenade poétique à la découverte d’une mosaïque géante, de sculptures en fruits et légumes démesurées, d’un chien interactif ou encore d’une folie lunaire fleurie...

Folie'flore ou 10.000m² de jardins éphémères © Radio France - Patrick Genthon

Folie Flore en chiffres !

• 10 jours du 3 au 13 octobre 2019.

• 10 000 m2 de jardins mis en scène, en lumière et en musique.

• Chaque année près de 145 000 visiteurs.

• 16 jardins éphémères imaginés par les équipes des jardiniers alsaciens des différentes communes et partenaires sur plus de 1 100 m2 de superficie.

• 1 850 m2 de gazon de plaquage nécessaire à la réalisation des jardins.

• 750 m2 de liner mis en place pour la réalisation des bassins.

• 500 mètres de parcours à travers les jardins.

• 10 tonnes de pommes et 30 tonnes de courges prévues pour habiller les sculptures du jardin fantastique.

• 50 000 élastiques prévues pour accrocher les fruits et légumes aux structures.