Folle Journée de Nantes 2023

La Folle Journée de Nantes. Évènement culturel unique en son genre qui ambitionne de désacraliser la musique classique trop souvent considérée comme élitiste. Chaque année à la fin du mois de janvier, le festival accueille les plus grands artistes du monde à la Cité des Congrès de Nantes, mais aussi en région, depuis une vingtaine d’années, en fédérant un public nombreux autour d'un compositeur, d'un courant majeur de l’histoire de la musique ou d'une thématique transversale. Lieu de rassemblement unique au monde permettant au public, aux artistes et acteurs de la scène musicale de se retrouver autour d'une passion commune, la Folle Journée permet à un public élargi, de vivre une expérience totale et immersive au cœur de la musique et des musiciens. La Folle journée c’est : 5 jours de festival, plus de 270 concerts par édition, près de 2 000 artistes et 19 tonnes d'instruments ! la La Folle Journée de Nantes, Ode à la Nuit, du 1er au 5 février 2023 à La Cité des Congrès de Nantes.

Jeudi 2 février, entre 9h00 et midi, retrouvez France Bleu Loire Océan, votre radio, pour une « Folle Journée », en direct de la cité des Congrès de Nantes.