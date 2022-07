C’est enfin l’été et les vacances. A deux pas de l’Alsace, la Région du Parc national de la Forêt-Noire proposent spécialement au public francophone une semaine de visites guidées et de randonnées en langue française.

Chers Français(es), il est temps pour chacun d'entre nous de partir en vacances, certes il est dur de partir où l'on souhaite au vu des difficultés financière actuelle, cependant la Région du Parc national de la Forêt -Noire organise divers évènements pour voir un morceau du pays qu'est la France !

La culture industrielle :

La Forêt-Noire est un véritable nid à ressources, en plus de renfermer toutes sortes de bois, dont la majorité est l'épicéa, elle contient une quantité astronomique de ressources naturelles qui ont contribué à son essor économique. La fabrication du verre par exemple, ce qui explique l'histoire de la verreries de la Forêt-Noire.

Epicéas © Getty - puttapon

Forêt-Noire, lieu de création de l’Orient Express ?!

Theodore Bergmann créa en 1895 son entreprise Bergmann's Industriewerke qui produisit les automobiles du nom de l'Orient Express, tout ceci due aux nombreux de gisements de fer présent dans la vallée, par chance le Musée Unimog nous fait l'honneur de nous faire revivre l'histoire fabuleuse et prouesses technologiques lors d'une visite guidée à bord d'un de ces véhicules de l'époque.

Orient Express © Getty - Keystone / Intermittent

Des randonnées et balades

Lors de votre visite de la Forêt-Noire vous aurez par la même occasion, la possibilité de visiter divers sentier, vignoble et promenade guidée qui seront parfois accompagné de dégustation de vins commentée par le viticulteur lui même.

Un patrimoine futuriste mais très naturel

Le patrimoine naturel et géologique de la Forêt-Noire est présenté dans le nouveau Centre du Parc national.

Sur un mont situé à 900 mètres d'altitude le Parc national vous accueillera avec une architecture particulière qui vous, je n'en doute pas, vous rappellera la forêt et ses bois qui s'entrecroisent, est en parfaite symbiose avec la nature.

Un office de tourisme renseigne les visiteurs sur les différentes randonnées dans le Parc national. Une passerelle, accessible gratuitement et en permanence, relie le bâtiment principal à la forêt et s’avance dans les cimes des arbres. Depuis cette passerelle, on peut monter sur la tour panoramique et contempler d’en haut le paysage au-dessus de Baiersbronn et de la vallée de la Murg.

Site web : Région du parc national de la Forêt-Noire - sauvage et réel (nationalparkregion-schwarzwald.de)