Forum de l'innovation sociale "Lundisociable" avec France Bleu Besançon

En 2019, le CCAS de Besançon a mis en place une manifestation annuelle appelée « Lundisociable ». Elle traite chaque année une grande thématique de l’action sociale.

L’édition 2022 se déroulera le lundi 07 mars prochain au grand Kursaal de Besançon, de 13h30 à 18h00. L’ambition de ce forum, après avoir traité de l’alimentation en 2019 et de la santé en 2021, est de donner à voir des initiatives institutionnelles, associatives ou encore citoyennes en réunissant des porteurs de projets, des acteurs locaux ou issus d’autres territoires.

Lundisociable est ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels.

Lundisociable, le forum de l'innovation sociale à Besançon

Au programme :

13h30 – Accueil et ouverture des stands au public

Ouverture par Mme Anne Vignot, Présidente de Grand Besançon Métropole,

Maire de Besançon, Présidente du Centre Communal d’Action Sociale

14h00 – Conférence et échanges

La Fondation Abbé Pierre, ses engagements, ses actions pour le logement

14h30 – Table ronde n° 1

Agir contre la précarité énergétique

15h15 – Table ronde n° 2

Le logement accessible et adapté : un enjeu pour aujourd’hui et pour demain

16h00 – Table ronde n° 3

Le logement inclusif : face au vieillissement de la population, les différentes réponses : maintien à domicile, nouvelles offres de logement pour les séniors et permanence du lien intergénérationnel

16h45 – Table ronde n° 4

Le logement inclusif : le logement d’abord, un outil d’insertion sociale etd’accompagnement pour répondre à la grande précarité et aux problématiques de santé mentale

17h15 – Table ronde n° 5

Retours sur les échanges de la journée, apports de la plateforme atelierscitoyens.besancon.fr

Avec la participation des représentants de la fondation Abbé Pierre

17h45

Remise des prix aux associations et tirage au sort des contributions citoyennes

18h00 – Clôture de la manifestation

par Mme Sylvie Wanlin, Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale, Adjointe à la Maire, déléguée à la solidarité

Et toute l’après-midi, animations : présentations et rencontres sur les stands des associations et des institutions participantes

