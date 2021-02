France Bleu Auxerre fait son salon de l'agriculture

Parce qu'il n'y aura pas de salon de l'agriculture cette année, réveillons-nous ce mercredi 3 mars en direct d'une ferme de l'Yonne : La ferme Gillot à Beugnon. Toute l'équipe de France Bleu Auxerre sera présente dès 6 heures pour vous faire vivre le quotidien d'une ferme laitière.

Le choix de la Ferme Gillot pour cette matinée en extérieur n'est pas innocent. Il s'agit d'une ferme familiale qui abrite sous sont toit plusieurs générations d'agriculteurs. C'est une grande ferme, belle et vaste avec une grande cour centrale et des dates gravées sur les murs. Elle est située à 5 km de Saint Florentin et à 35 km d'Auxerre non loin de la forêt d'Othe.

Un peu d'histoire...

Le corps de ferme ancien date des années 1800 et depuis très longtemps, à la ferme Gillot, on fabrique du soumaintrain qui appartient à la famille des fromages au lait cru à pâte molle et à croûte lavée.

"Mon arrière-grand-mère Léontine en fabriquait déjà. Elle allait les vendre au marché de Saint-Florentin et en expédiait aussi en Algérie" se souvient Philippe Gillot qui dirige l'exploitation depuis 1988. Mais pendant plusieurs années la production s'est arrêtée, les agriculteurs préférant livrer le lait plutôt que de le transformer.

L'étable de la ferme Gillot

Le retour du soumaintrain et plus encore...

C'est à la fin des années 70 que la production de ce fromage refait son apparition chez les Gillot.

"Il nous a fallu redécouvrir les méthodes de fabrication et tout tester par nous-mêmes", explique Philippe car le soumaintrain réclame une attention toute particulière du fait des nombreux paramètres techniques qui entrent dans sa confection. De nos jours les litres de lait produits par les 40 vaches laitières servent à produire, en plus du soumaintrain, du Saint-Florentin, des tommes, du fromage blanc, de la crème, du beurre et des yaourts nature et aux fruits.

Aujourd'hui la ferme Gillot c'est Philippe et Sandrine sa femme et leurs enfants Thomas et Emilien. La ferme fait partie du réseau "Bienvenue à la ferme", du circuit "Vélo et fromages, l'Yonne sur un plateau" et du collectif "Drive fermier". C'est aussi une exploitation de terres céréalières (pour nourrir le bétail et pour la vente) ainsi qu'un poulailler inscrit dans le réseau DUC.

France Bleu Auxerre en direct mercredi 3 mars !

De 6h00 à 10h00, toutes les équipes de la radio vont produire 4 heures de direct depuis la ferme Gillot pour vivre de l'intérieur le métier d'agriculteur et aborder tous les sujets concernant le monde agricole. Soyez au rendez-vous pour changer d'air avec France Bleu Auxerre. Le direct ici