Tempête Alex dans les Alpes-Maritimes - France Bleu Azur 100% solidaire

Au lendemain des intempéries du 2 octobre France Bleu Azur met en place une action pour être au plus près de vous face à la tempête Alex, événement climatique historique et inédit. Dès ce dimanche 4 octobre France Bleu Azur se mobilise, plus que jamais à vos côtés, 100% solidaire.

Des membres de votre famille, des amis, des proches, des voisins ont été touché par les inondations, vous êtes victime de dégâts matériels, vous n'avez plus d'électricité, votre maison a besoin de réparation, vous avez besoin d'aide pour déblayer , nettoyer, vous avez besoin de nourriture, de vêtements, vous vous posez des questions à propos de votre assurance, vous souhaitez témoigner, appelez nous en direct 04 93 82 03 04 dès 7H ce dimanche 4 octobre.

Vous avez la parole sur la page Facebook de France Bleu Azur

Vous pouvez aussi nous adresser vos besoins par mail à l'adresse suivante : prog.bleuazur@radiofrance.com

France Bleu Azur à vos côtés tout au long de cette période difficile, ensemble aidons ceux qui en ont besoin.

France Bleu Azur, toujours à vos côtés.