France Bleu Azur fête le centenaire de la Radio en direct depuis la place Masséna ce vendredi 4 juin

Pour clôturer la semaine de la Fête de la Radio et à l’occasion de la Fête du Commerce à Nice, France Bleu Azur installe son studio sur la place Masséna, et vient à la rencontre de ses auditeurs !

À l'occasion du centenaire de la Radio, France Bleu Azur délocalise ses émissions pour vous rencontrer et montrer l'envers du décor, ce vendredi 4 juin, en installant son studio sur la place Masséna, entre les stands Nespresso et Moka.

Suivez le direct !

tout au long de la journée, nos équipes vont alimenter cet article avec des photos et des vidéos !

Au programme

Vous pourrez donc assister aux émissions de France Bleu Azur :

de 9h00 à 12h08, animée par Thierry Mesnage,

16h00 - 19h00 animée par Gregory Régnier.

Avec la poossibilité de rencontrer nos techniciens, Rémi et Lois, notre régisseur Thierry sans oublier nos journalistes, dont Fabien Fourel et Kevin Blondelle. Il n'est impossible que vous tombiez sur Grégory et Noémie, nos city-baladeurs, lors de vos pérégrinations autour de la place Masséna et dans le centre de la ville !

visuel fête de la radio

Nous célébrons donc le centenaire de la radio, qui a vu le jour en 1921, tout en haut de la Tour Eiffel, qui va devenir un support d'antenne pour émettre sur une longue distance, en diffusant les premières émissions musicales, et accessoirement qui va la sauver d'une destruction imminente !