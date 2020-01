Municipales 2020 : France Bleu Béarn en direct de chez vous, prenez la parole !

A l'occasion des élections municipales, France Bleu Béarn bat la campagne dans le Béarn et la Bigorre. Tous les matins, jusqu'au vendredi 13 mars entre 7 heures et 9 heures, venez prendre la parole en direct d'un café de votre commune.

Pyrénées-Atlantiques, France

France Bleu Béarn est en direct de chez vous et vient à votre rencontre. Tous les matins, jusqu'au vendredi 13 mars, entre 7 heures et 9 heures, France Bleu bat la campagne à l’occasion des élections municipales en direct du café d'une commune différente, tous les jours,du Béarn et de Bigorre.

Parlez-nous de votre commune ! Qu’attendez-vous des élections municipales ? De votre prochain maire ? Qu’avez-vous envie de lui demander ? Qu’est-ce qui vous manque dans votre ville, votre village ? Que faut-il améliorer ? Que regrettez-vous ? Qu’espérez-vous pour les 6 prochaines années ? Exprimez vos questions, vos attentes au micro de France Bleu Béarn.

Ecoutez France Bleu Béarn, tous les matins de 7 heures à 9 heures, les habitants itoyens parlent de votre commune. Venez vous aussi prendre la parole et vous exprimer.

Venez nous retrouver sur place en direct et prenez la parole ! Du lundi 20 au vendredi 24 janvier, retrouvez France Bleu Béarn :

► Lundi : Lourdes, au Bar Le Cantegril

► Mardi : Orthez, au Café de la place d'armes

► Mercredi : Sauveterre-de-Béarn, au Bar de la Mairie

► Jeudi : Vic-en-Bigorre, au Café Le Central

► Vendredi : Jurancon, Le Rallye

Tous les jours, retrouvez toutes les photos de chaque commune sur la page Facebook de France Bleu Béarn.