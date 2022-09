France Bleu Béarn Bigorre en direct de Saint Mont Vignoble en course le 3 septembre 2022

Pour cette 4e édition, France Bleu Béarn-Bigorre se rend dans la bastide de Plaisance du Gers qui fête en 2022 ses 700 ans d’existence de l’Appellation chargée d’histoire et aux richesses de l’AOC Saint Mont pour le trail épicurien.

Saint Mont Vignoble en course c'est le rendez-vous sportif, festif et de découverte.

Au programme de 9h à 22h : Village gourmand, activités ludiques.

Et sur des parcours à travers de beaux paysages et les vignes les diverses courses :

►3 courses chronométrées de 9, 12 et 21km

►2 randonnées non chronométrées de 9 et 12km

►1 course pour les enfants de moins de 12 ans de 2km

A partir de 19h soirée guinguette.

Carte de la course

Carte de la course Saint Mont Vignoble

Teaser Saint Mont Vignoble en course

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

France Bleu Béarn Bigorre en direct de 10h à 12h

Retrouvez France Bleu Béarn-Bigorre en direct de la place des Arènes à Plaisance du Gers de 10h à 12h30 avec Lucie Miocec et tous ses invités.