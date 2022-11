France Bleu Béarn Bigorre en direct des Restos du Coeur de Pau le 1er décembre 2022 de 9h à 12h

A l'occasion de la 38ème campagne des Restos du Cœur, France Bleu Béarn Bigorre met à l'honneur l'association locale des Pyrénées Atlantiques le jeudi 1er décembre 2022. Eric Bentahar et Eric Dreux vous invitent à découvrir ses coulisses, ses bénévoles en direct des locaux de la rue Jean Zay à Pau pour une émission spéciale de 9h à 12h.

Le lancement de la campagne des Restos du Cœur qui a débutée le 22 novembre 2022, a pour objectif de réunir et de remercier les bénévoles, les salariés, les partenaires ainsi que les donateurs qui concourent toutes et tous à l'action des Restos.

Les Restos du Cœur apportent une aide alimentaire gratuite aux personnes en difficulté, un moment d’échange convivial entre personnes accueillies et bénévoles et développent des actions d’accompagnement et d’insertion.

Cette année, les Restos ont accueilli près de 1,1 million de personnes et distribué 142 millions de repas.

► Suivre Facebook des Restos du Coeur du 64