France Bleu Béarn-Bigorre en direct du Marché de Producteurs à Garlin le 17 septembre 2022

L'Association des Artisans Commerçants et Services de la région de Garlin organise le 17 septembre 2022 le Marché de Producteurs. Un événement dédié à la dégustation et la vente des produits du terroir.

A partir de 9h, plusieurs producteurs locaux sont présents pour vous faire goûter les produits du terroir. Vous avez la possibilité de faire garder vos courses au frais le temps de profiter des animations et jeux proposés.

France Bleu Béarn-Bigorre vous fait découvrir les coulisses du marché en direct de 10h à 12h30 au micro de Cynthia Lafontaine.

Si la pluie s'invite, le marché est transféré à la salle polyvalente.

Site de la ville de Garlin