France Bleu Béarn Bigorre fait sa tournée des marchés le 29 septembre en direct de la halle Marcadieu à Tarbes

A l'occasion de la 2ème édition de la tournée des marchés de France Bleu retrouvez Isabelle Young le 29 septembre de 9h à 11h en direct de la halle et du grand marché, place Marcadieu de Tarbes, en compagnie du Chef Damien Cazaux du restaurant l'Aragon à Juillan.

La halle Marcadieu de type pavillon Baltard mérite à elle seule la visite et particulièrement les jours de marché, les jeudis entre 7h et 13h.

Et si cela ne suffisait pas à votre bonheur, la Place du Foirail juste à côté propose également tous les jeudis un marché aux volailles, aux produits horticoles, plants et matériel agricole. La tournée des marchés de France Bleu, en partenariat avec Ardoiz - Groupe La Poste.

La halle Marcadieu de Tarbes

Suivez en direct le défi du Chef Damien Cazaux pour la réalisation d'un menu depuis la cuisine mobile entre 9h et 11h

La mission du Chef Damien Cazaux est de se fournir en produits frais et locaux sur le marché de la halle Marcadieu, dans la limite de son budget de 30 € pour préparer un repas complet (entrée, plat, dessert) pour 6 personnes. Le Chef rejoint ensuite la cuisine mobile de France Bleu Béarn Bigorre où il a une heure pour cuisiner sous vos yeux, et vous faire déguster en direct ses spécialités.

La mise en valeur des circuits courts et des savoir-faire locaux au plus proche de chez vous