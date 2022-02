France Bleu Béarn-Bigorre vous fait vivre les Folies béarnaises sur les Champs Elysées à Paris le 6 mars 2022

France Bleu Béarn-Bigorre sera au rendez-vous, sur les Champs-Elysées à Paris, pour la 1ère édition des Folies béarnaises le 6 mars prochain. En point d'orgue, pour marquer la fin du Salon de l'Agriculture, 2022 brebis, 20 attelages bovins et équins, bergers, danseurs, chanteurs, artistes béarnais vont défiler au cœur de Paris, de 11h à 17h, depuis l’Arc de Triomphe et tout le long des Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde offerte aux piétons ce jour-là.

Henri IV, les polyphonies et les confréries du Béarn, de nombreuses personnalités : Anne Hidalgo, Hugues Aufray, Marcel Amont, Murray Head, Bruno Solo, Vianney, Miss France, Tony Estanguet, Nelson Monfort, Michel Feltin-Palas, Nicolas Doze, Denis Cheyssoux, Jean-Pierre Pernaut, Isabelle Ithurburu célèbreront le Béarn.... Et ce sont pas moins de 350 artistes qui prendront part à cette grande parade festive et grandeur Nature aux couleurs du Béarn Pyrénées.

L'enjeu pour cette fête du pastoralisme est de mettre en valeur ce savoir-faire ancestral du Béarn, le métier de berger, les traditions de la transhumance, qui sera bientôt inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette manifestation pastorale et culturelle a pour objectif de faire découvrir et d'échanger avec le grand public les territoires ruraux dans le respect de la nature.

France Bleu Béarn-Bigorre vous fera vivre chaque minute de cet événement unique, grâce à un dispositif spécial au coeur des Champs-Elysées.

Retrouvez toutes les infos sur les Folies béarnaises.