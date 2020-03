France Bleu Béarn en direct du Salon régional de l'agriculture à Tarbes du 5 au 8 mars 2020

A l'occasion du Salon régional de l’Agriculture au Parc des Exposition de Tarbes, du 5 au 8 mars 2020, France Bleu Béarn vous fait découvrir, les coulisses de cette 44ème édition aux micros de Florian Lévêque et Eric Bentahar.

Tout au long de ces journées vivez les moments forts de l'événement incontournable de tous les acteurs du monde agricole. Tels que les concours avec plus de 300 bovins en présentation et 150 brebis de multiples races. Vous pourrez découvrir des produits fermiers et artisanaux de qualité, proposés exclusivement par la soixantaine de producteurs fermiers et d’artisans.

