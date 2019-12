France Bleu Béarn en direct pour l'inauguration du Carreau des producteurs aux halles de Pau le 20 décembre

Pau, France

France Bleu Béarn est en direct de 7 heures à midi, le vendredi 20 décembre, depuis le Carreau des producteurs aux halles de Pau pour son inauguration. Isabelle Young et Eric Bentahar vous font découvrir cette nouvelle structure et ses commerçants, dans une ambiance de convivialité et de bonne humeur.

A l'occasion de cette inauguration, un cabas vous est offert. Venez le récupérer sur le stand France Bleu Béarn.

C'est François Bayrou qui inaugure le Carreau à 11h. Six étaliers : La Maison Balme, O petit Bigourdan, Garg’Antoine, la Cave Thou, Oyster Bar et Les Fermiers Béarnais, ainsi que l'orchestre des chefs cuisiniers de Paris seront là pour vous accueillir, vous régaler et vous distraire... Une nuit éphémère vous attend à partir de 19h avec au programme : DJ set du duo Coup d’un soir + invités surprise et ''Food & Drinks'' proposés par les commerçants des halles.

► Halles de Pau, infos pratiques