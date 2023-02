France Bleu Belfort Montbéliard en direct du Salon de l'agriculture 2023

Le grand rendez-vous de l'agriculture démarre ce 25 février à Paris. Place aux animaux de nos campagnes : vaches, chevaux, cochons, moutons... et aux produits de nos régions.

ⓘ Publicité

France Bleu Belfort Montbéliard est en direct du SIA 2023 ce mercredi 1er mars

loading

Stéphane Veaux est en direct des allées du SIA entre 7h et 9h dans la matinale filmée de ce mercredi 1er mars. Vous pouvez le suivre en direct et en images avec France 3 . De 9h30 à 11h, il est accompagné de Sylvie Vogel, notre experte jardin, pour découvrir les producteurs et exposants de l'espace Franche-Comté du SIA 2023.

Ecoutez-nous

loading

En savoir plus sur le Salon de l'agriculture 2023

Tarifs : 16€ - 9€ (enfants de 6 à 12 ans) - Gratuit (moins de 6 ans)