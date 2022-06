France Bleu Besançon en direct de la Saline Royale d'Arc-et-Senans pour l'inauguration du "Cercle Immense" !

Et si 240 ans plus tard, son rêve s'achevait ?

Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco depuis 1982, la Saline royale d’Arc-et-Senans (25) a, 240 ans plus tard, prolongé le demi cercle de l'architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux.

Le demi-cercle devient cercle !

Manufacture dédiée à la production de sel à la demande de Louis XV, les plans d'époque rendent visible le projet rêvé de l'architecte. Celui de créer un cercle parfait. Construite entre 1775 et 1779, c'est en 2022, que le "Cercle immense" prend forme et entend devenir un lieu de renommée international. Pour la première fois, un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'Unesco, s'agrandit dans le respect des critères !

Un rêve réalisé

Un projet aux grandes ambitions !

La création de jardins est dû aux travaux de Gilles Clément, jardinier et paysagistes et l'agence Mayot & Toussaint. Pensé pour être un "jardin planétaire" selon Gilles Clément, ce projet vise a entretenir et conserver ce que la nature offre à l'Homme. Entre créativité, biodiversité, richesse naturelle et solidarité, ce cercle offre un bel héritage aux générations futures.

Une visite enrichissante !

Le "Cercle Immense" se compose de jardins permanents "en mouvement" dans le demi-cercle pré existant. Inaugurés en juin 2021, ils sont visitables toute l'année. Dans le demi-cercle récemment construits, on y trouve 10 jardins thématiques et 11 jardins éphémères qui compose le Festival des jardins. Labyrinthe, prairie sauvage, promenade comestible et poétique complètent la visite.

